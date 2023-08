La tempête Khanun provoque des inondations et des évacuations en Corée du Sud

La tempête Khanun provoque des inondations et des évacuations en Corée du Sud













Crédit photo © Reuters

SEOUL/TOKYO (Reuters) - Les autorités sud-coréennes ont évacué plus de 10.000 personnes et fermé les écoles dans les zones touchées par les inondations, alors que la tempête tropicale Khanun a balayé la péninsule jeudi, après avoir frappé le sud du Japon la semaine dernière. La tempête khanun, rétrogradée de typhon à tempête tropicale, a touché terre sur la côte sud-est et se dirigeait vers Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Elle pourrait également toucher Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, les médias d'État ayant rapporté que l'armée et le parti avaient donné l'ordre de préparer des mesures de prévention des inondations et de protection des récoltes. En Corée du Sud, quelque 350 vols et 410 liaisons ferroviaires ont été annulés, et plus de 10.000 personnes ont été mises en sécurité, selon le ministère de l'Intérieur. Aucune victime n'a été signalée. La tempête a provoqué jusqu'à 60 mm de pluie par heure dans certaines villes de la côte Est, ainsi que des vents d'une vitesse maximale de 126 kilomètres par heure dans la ville portuaire de Busan, dans le sud-est du pays, a indiqué l'agence météorologique. Khanun a traversé la province centrale de Chungcheong du Nord à 16h30 (07h30 GMT), prenant un peu de vitesse en se déplaçant vers le nord à 31 km/h en direction de l'agglomération de Séoul. Le pays se remet encore des pluies de mousson intenses du mois dernier, qui ont fait plus de 40 morts. Selon Lee Hyun-ho, professeur de sciences atmosphériques à l'université nationale de Kongju, Khanun est la première tempête à passer directement au-dessus de la péninsule coréenne. Il estime que l'augmentation des températures à la surface de la mer l'a rendue plus puissante. "Plus les températures augmentent, plus l'énergie des tempêtes est importante. Il est donc probable que nous verrons des typhons encore plus puissants à l'avenir", a-t-il déclaré. (Reportage Elaine Lies à Tokyo, Hyunsu Yim, Hyonhee Shin et Minwoo Park à Séoul ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)