La tempête Idalia pourrait devenir un ouragan à l'approche de la Floride

La tempête Idalia pourrait devenir un ouragan à l'approche de la Floride













Crédit photo © Reuters

par Rich McKay, Dave Sherwood et Brendan O'Brien (Reuters) - La tempête tropicale Idalia se rapprochait mardi des côtes de la Floride après avoir contourné Cuba et devrait toucher les Etats-Unis sous la forme d'un puissant ouragan, poussant les autorités à ordonner des évacuations sur les zones vulnérables du littoral. Idalia devrait atteindre mercredi matin la catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson - qui en compte 5 - avec des vents d'au moins 179 km/h avant de toucher terre plus tard dans la journée, selon le National Hurricane Center (NHC) basé à Miami. D'après le NHC, le centre d'Idalia devrait traverser la côte de la Floride vers la région de Big Bend, au nord de l'Etat. La force croissante de la tempête et l'incertitude quant à sa trajectoire ont poussé les autorités à placer sous alerte quelque 14 millions d'habitants de la Floride. Des alertes aux ondes de tempête ont été diffusées sur des centaines de kilomètres de littoral, depuis la région de Sarasota jusqu'à Tampa. Dès lundi, des évacuations dans les îles-barrières et autres zones de faible altitude de la côte du golfe de Floride ont commencé. "Attachez vos ceintures", a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d'une conférence de presse lundi, en déclarant l'état d'urgence pour 46 comtés de Floride. L'aéroport international de Tampa a prévu d'interrompre ses activités à partir de 12h01 heure locale (16h01 GMT) mardi. Idalia serait le quatrième ouragan majeur à frapper la Floride au cours des sept dernières années, après Irma en 2017, Michael en 2018 et Ian, qui a atteint la catégorie 5, en septembre dernier. Loin à l'est d'Idalia, l'ouragan Franklin serpente dans l'Atlantique et devrait se diriger vers le nord-est au cours des deux prochains jours. Classé en catégorie 4, il menace d'apporter de fortes houles aux Bermudes et sur la côte est des États-Unis tout au long de la semaine. (Reportage Rich McKay à Atlanta, Dave Sherwood à Guanimar, Cuba et Brendan O'Brien à Chicago. Avec la contribution et rédigé par Steve Gorman à Los Angeles et Swati Verma à Bangalore; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)