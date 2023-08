La tempête Hilary provoque des inondations en Californie

par Rollo Ross et Alan Devall RANCHO MIRAGE (Reuters) - La tempête tropicale Hilary a provoqué d'importantes inondations dimanche dans la région de Los Angeles après avoir entraîné la mort d'une personne lors de son passage au Mexique. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a décrété l'état d'urgence pour le sud de l'Etat, avec des alertes aux inondations en place jusqu'à 10h00 GMT ce lundi dans une région plus habituée à la sécheresse qu'aux pluies torrentielles. Selon les prévisions, ces régions montagneuses et désertiques pourraient connaître jusqu'à 25 cm de précipitations, soit autant que sur une année entière. Le comté de San Bernardino a ordonné l'évacuation de plusieurs villages dans les montagnes et les vallées, théâtres de violents torrents d'eau et de boues, selon des images publiées sur les réseaux sociaux. Le gouverneur de la Californie a déclaré que le temps était parfaitement sec à Palm Springs, station touristique aux portes du désert à quelque 160 km à l'est de Los Angeles, quand il en est parti dimanche mais qu'une heure après son départ, la ville avait reçu "la plus grande quantité de pluie en une heure de son histoire". Gavin Newsom a dit avoir alerté le président américain Joe Biden, qui a ordonné aux agences fédérales d'envoyer personnel et fournitures dans la région. Des centaines de vols ont été annulés à San Diego, Las Vegas et Los Angeles, les rencontres sportives professionnelles ont été reportées et plusieurs écoles seront fermées lundi. Les météorologues américains surveillent l'activité de cinq autres perturbations dans l'Atlantique. La tempête tropicale Franklin devrait approcher les Caraïbes mardi, accompagnée de pluies torrentielles, puis se diriger vers Porto Rico. Une autre perturbation dans le golfe du Mexique a 70% de chance de devenir une tempête, a aussi annoncé le Centre américain des ouragans. Trois autres perturbations dans les Caraïbes, la partie centrale de l'Atlantique et aux alentours du Cap-Vert sont également surveillées par l'agence américaine. (Reportage par Drazen Jorgic et Lizbeth Diaz à Mexico, Jorge Nieto à Rosarito, Rich McKay à Atlanta,Brendan O'Brien à Chicago et Daniel Trotta à Carlsbad, Californie; version française Zhifan Liu)