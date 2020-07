La tempête Hanna frappe le Texas touché par le COVID-19

Crédit photo © Reuters

PORT MANSFIELD, Texas (Reuters) - La tempête tropicale Hanna a frappé dimanche le sud du Texas, renversant sur son passage des poids-lourds, arrachant des toitures et faisant tomber des lignes électriques dans un état déjà gravement touché par le nouveau coronavirus.

Hanna, premier ouragan déclaré de l'année 2020 dans l'Atlantique, a été rétrogradé dimanche en tempête tropicale par le Centre national américain des ouragans (NHC), freiné par sa traversée des terres dans le sud du Texas.

Des vents puissants ont renversé au moins trois camions de 18 roues et un véhicule de loisirs obligeant des dépanneuses à intervenir pour tenter de redresser les véhicules renversés dimanche.

Plus de 283.000 foyers et entreprises se sont retrouvés dans la journée sans électricité, mais le chiffre est tombé à 230.000 dimanche après-midi.

À 9h00 GMT, les vents les plus soutenus de la tempête étaient d'environ 60 miles par heure (95 km par heure ), a indiqué le NHC. La Maison Blanche a donné son feu vert pour une déclaration d'urgence de catastrophe pour le Texas.

Le NHC avait précédemment mis en garde contre la persistance d'un risque de pluies torrentielles, de vents forts, de vagues dangereuses et de tornades isolées.

Accompagné de vents pouvant atteindre 140 km/h, Hanna a atteint samedi soir le sud du Texas, avant d'entrer dans le nord-est du Mexique au cours de la nuit. Ses vents ont faibli à moins d'une centaine de km/h.

(Raissa Kasolowsky et Barbara Goldberg à Port Mansfield, Erwin Seba et Gary McWilliams à Houston, version française Jean-Stéphane Brosse et Matthieu Protard)