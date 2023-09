La tempête Daniel fait au moins neuf morts en Grèce et en Turquie

La tempête Daniel fait au moins neuf morts en Grèce et en Turquie













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Au moins neuf personnes sont mortes mercredi alors que des pluies torrentielles ont provoqué des inondations en Grèce et en Turquie, selon les autorités des deux pays. En Grèce, les pompiers ont annoncé que la tempête Daniel, qui frappe le pays depuis lundi, a provoqué au moins deux décès dans le centre du pays et que trois personnes manquent encore à l'appel. La tempête a également touché les infrastructures du pays, détruisant un pont, provoquant l'effondrement de poteaux électriques et emportant des dizaines de voitures. Le corps d'une femme âgée a été retrouvé sous un tas de bois mercredi, a indiqué un pompier interrogé par Reuters. La veille, un homme est mort à la suite de l'effondrement d'un mur provoqué par les intempéries dans la ville portuaire de Volos. Un témoin de l'agence Reuters a déclaré que la rivière près de la maison de retraite de Volos avait englouti la route et inondé une gare, perturbant le trafic ferroviaire. La police a émis des avertissements de circulation pour les villes de Trikala et Karditsa, car la tempête devrait s'intensifier plus tard mercredi. En Turquie, l'agence de presse nationale Anadolu a déclaré qu'au moins sept personnes avaient été tuées dans les inondations, dont deux à Istanbul. Cinq personnes sont mortes et une personne est portée disparue dans la province de Kirklareli, près de la frontière avec la Bulgarie et la Grèce, ont rapporté les médias locaux. Les autorités ont déclaré que deux autres personnes avaient été tuées et 31 blessées dans les districts de Basaksehir et de Kucukcekmece, au nord d'Istanbul. Environ 125 kilogrammes par mètre carré de précipitations sont tombés sur Istanbul en moins de six heures, l'équivalent du volume de l'ensemble des précipitations habituellement enregistrées au mois de septembre, a déclaré le bureau du gouverneur dans un communiqué. Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya a indiqué que des opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours et a promis d'offrir un soutien financier aux familles qui habitent les zones inondées. (Lefteris Papadimas et Stamos Prousalis à Athènes, Burcu Karakas à Istanbul; version française Victor Goury-Laffont et Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)