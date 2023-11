La tempête Ciaran poursuit sa route, deux départements en vigilance rouge

PARIS, 2 novembre (Reuters) - Deux départements de l'ouest de la France étaient encore placés jeudi en vigilance rouge, alors que la tempête Ciaran poursuit sa route vers l'est, a annoncé Météo-France. Le service météorologique a indiqué tôt jeudi matin que seules les Côtes-d'Armor et la Manche étaient encore placées en "vigilance rouge vent violent". Le département du Finistère est désormais placé en vigilance orange. "Les vents les plus violents concernent maintenant les côtes d'Armor et la Manche. Ils s'atténuent sur l'ouest de la Bretagne tout en restant tempétueux mais autour de 110-120km/h", a expliqué Météo-France. De violentes rafales ont été enregistrées durant la nuit de mercredi à jeudi, notamment dans les départements placés en vigilance rouge, précise le service météorologique. Dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, à l'intérieur des terres, des rafales ont avoisiné 120 à 160 km/h. Sur les côtes, des rafales ont été observées autour de 150 à 180 km/h voire davantage et de nombreux records ont été battus, a indiqué Météo-France. Le préfet du Finistère a annoncé dans un communiqué que la circulation était interdite sur l'ensemble du réseau routier départemental, les violentes rafales provoquées par la tempête ayant fait chuter de très nombreux arbres, branches et lignes électriques et téléphoniques sur les routes. "Cette interdiction fera l'objet d'une levée progressive au fur et à mesure de l'avancement des opérations de dégagement pour lesquelles l'ensemble des moyens très importants sont mobilisés", était-il précisé. (Rédigé par Camille Raynaud)