La température des océans a atteint un niveau record en février, selon Copernicus

Crédit photo © Reuters

par Gloria Dickie LONDRES (Reuters) - La température des océans a atteint un niveau record en février, avec une température moyenne à la surface de la mer de 21,06 degrés Celsius, a déclaré jeudi le Service Copernicus concernant le changement climatique (C3S) de l'Union européenne. La température moyenne de la surface de la mer en février a dépassé le précédent record de 20,98oC établi en août 2023. Ce record intervient alors que le mois de février a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, comparé à la même période les années précédentes. Depuis juin, chaque mois a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, comparé à la même période les années précédentes. A lire aussi... Outre le dérèglement climatique d'origine humaine, le phénomène météorologique El Niño, qui réchauffe les eaux de surface dans l'est de l'océan Pacifique et contribue à l'augmentation des températures mondiales, alimente la hausse des températures. "Le plus étonnant, c'est que la température à la surface de la mer atteint des niveaux records dans des régions géographiquement éloignées des zones où El Nino est observé", a déclaré Richard Allan, scientifique de l'Université de Reading. Selon lui, cela indique la forte influence de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le C3S a indiqué que le phénomène El Nino était en train de s'affaiblir, mais que les températures de l'air au-dessus des océans restaient à des niveaux anormalement élevés. (version française Camille Raynaud)