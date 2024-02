La technologie des drones militaires sera enseignée aux élèves russes

(Rpt sans changement, code FB) MOSCOU, 2 février (Reuters) - Les élèves russes apprendront la technologie des drones à usage militaire et civil lors de cours et travaux pratiques dédiés, a déclaré vendredi la vice-ministre russe de l'Education, Tatiana Vasilieva, citée par l'agence de presse russe TASS. Des heures de cours seront consacrées au dessin technique, une compétence nécessaire pour travailler sur des plans de ce type d'engins, a-t-elle précisé devant le Parlement russe. Les drones sont devenus des armes incontournables dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis février 2022. (Reportage Reuters ; version française Dagmarah Mackos)