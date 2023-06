La "tech" tire les marchés, optimisme sur la Fed et l'inflation américaine

La "tech" tire les marchés, optimisme sur la Fed et l'inflation américaine













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse mardi en matinée, tirées notamment par le compartiment technologique, les marchés tablant sur un statu quo sur les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 prend 0,6% à 7.293,56 points vers 08h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,26% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,36%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,57%, le FTSEurofirst 300 de 0,5% et le Stoxx 600 de 0,33%. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent un gain de 0,04% pour le Dow Jones, de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,57% pour le Nasdaq. La Fed entame ce mardi une réunion de deux jours à l'issue de laquelle elle va rendre ses décisions de politique monétaire. Les marchés tablent avec une probabilité de 80% sur un maintien de l'objectif des taux des fonds fédéraux à 5,00%-5,25%. Concernant les données sur les prix à la consommation, qui seront publiées à 12h30 GMT, le consensus Reuters prévoit un ralentissement de l'inflation à 4,1% en mai sur un an après +4,9% le mois précédent. En Allemagne, l'inflation a été confirmée à 6,3% sur un an en mai après +7,6% le mois précédent. En Bourse, l'indice des valeurs technologiques (+1,57%), sensible aux fluctuations sur les taux d'intérêt, est en tête du Stoxx 600. Il profite également des solides résultats d'Oracle, dont le titre coté à Francfort bondit de 5,1% après avoir déjà gagné la veille à Wall Street 7%. A Paris, Teleperformance, en hausse de 2,75%, enregistre la plus forte progression du CAC 40, aux côtés des valeurs comme STMicroelectronics (+1,02%) ou Capgemini (+0,58%). Ailleurs en Europe, ASML, Infineon et SAP prennent de 0,95% à 2,1%. Le spécialiste suédois des jeux vidéos Embracer grimpe de 3,86% après l'annonce d'un plan de restructuration destiné à lui faire économiser 800 millions de couronnes (68,8 millions d'euros) par an, tandis que son compatriote Hexagon gagne 4,42% avec l'annonce d'une collaboration avec Nvidia Le secteur du luxe (+1,19%), considéré comme faisant partie des valeurs de croissance et donc également sensible à l'évolution du coût du crédit, est aussi bien orienté. LVMH, Hermès ou encore Richemont avancent de 1,24% à 1,62% Côté baisse, Unibail-Rodamco-Westfield (-2,20%) est victime de prises de bénéfice au lendemain de sa nette hausse. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)