La Team Europe remporte la Laver Cup

par Martin Schmuda (iDalgo)

La troisième et dernière journée de la Laver Cup n'aura pas duré longtemps, puisque le succès d'Alexander Zverev et Andrey Rublev face à Denis Shapovalov et Reilly Opelka 6-2 6-7(4) 10/3 a entériné la victoire finale de la Team Europe (14-1) à Boston. Après un premier set à sens unique, les hommes de John McEnroe ont profité de l'atmosphère électrique du TD Garden pour s'adjuger le jeu décisif de la seconde manche et recoller au score. La paire germano-russe ne s'est pas laissée impressionner et a remis un coup d'accélérateur dans le super tie-break pour doucher les espoirs adverses. Les Européens remportent leur quatrième Laver Cup consécutive en ne perdant qu'une seule rencontre sur les neuf du week-end. Pour le plaisir des spectateurs du Massachusetts, un dernier double d'exhibition a eu lieu entre Medvedev/Ruud et Auger-Aliassime/Schwartzman. Les pensionnaires de la Team World l'ont emporté 6-3 6-3.