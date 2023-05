La Syrie va réintégrer la Ligue arabe

La Syrie va réintégrer la Ligue arabe













Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se sont mis d'accord sur un retour de la Syrie au sein de l'organisation sous conditions, plus de dix ans après la suspension de son adhésion, a déclaré vendredi le porte-parole du secrétaire général de la Ligue arabe. Les ministres étaient réunis dimanche au siège de la Ligue arabe au Caire pour deux réunions extraordinaires sur la guerre au Soudan et la Syrie, a précisé Gamal Roshdy. L'adhésion de la Syrie à la Ligue arabe a été suspendue en 2011 après la répression sanglante des manifestations contre Bachar al Assad. Plusieurs États arabes, dont l'Arabie saoudite et l'Égypte, ont récemment renoué avec la Syrie, même si certains, comme le Qatar, restent opposés à une normalisation complète sans solution politique au conflit syrien. (Reportage Aidan Lewis, version française Kate Entringer)