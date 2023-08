La Syrie prolonge jusqu'au 13 novembre les livraisons d'aide de l'Onu

WASHINGTON, 8 août (Reuters) - La Syrie a prolongé de trois mois l'autorisation donnée aux Nations unies d'acheminer de l'aide humanitaire via deux postes-frontières turcs, a annoncé mardi la porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, Eri Kaneko. "Nous nous félicitons vivement que le gouvernement syrien ait prolongé jusqu'au 13 novembre l'autorisation d'utiliser les postes-frontières de Bab al-Salam et d'Al Ra'ee", a déclaré Eri Kaneko. Après un séisme qui a fait plus de 50.000 morts en Turquie et en Syrie en février, la Syrie a autorisé les Nations unies à utiliser ces deux postes-frontières turcs pour envoyer de l'aide. Cette autorisation devait expirer le 13 août. (Reportage Michelle Nichols, version française Gaëlle Sheehan)