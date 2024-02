La Syrie dit avoir été à nouveau frappée par des missiles israéliens

DAMAS, 21 février (Reuters) - L'armée israélienne a selon la Syrie tiré mercredi une nouvelle salve de missiles de croisière contre un quartier hautement sécurisé de Damas, où elle avait déjà frappé l'an dernier des cibles liées à l'Iran. Plusieurs missiles ont frappé un immeuble du quartier de Kafr Sousa, qui héberge un grand complexe des forces de sécurité ainsi que plusieurs centres culturels iraniens, selon les médias officiels syriens. Plusieurs conseillers militaires iraniens avaient été tués en février 2023 dans ce quartier de la capitale syrienne lors d'une précédente frappe attribuée à Israël. L'agence de presse officielle syrienne Sana a diffusé des images de la carcasse calcinée d'un immeuble de plusieurs étages, sans faire état de victimes. A lire aussi... Selon des témoins interrogés par Reuters, plusieurs fortes explosions ont retenti, semant la panique chez les élèves d'une école voisine. De nombreuses ambulances ont été envoyées sur place. Israël n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. (Reportage de Kinda Makieh et Firas Makdesi, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)