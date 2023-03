La Syrie dénonce des tirs de missiles israéliens près de Damas

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Israël a tiré "un certain nombre de missiles" depuis le plateau du Golan vers des cibles situées dans les environs de la capitale syrienne, Damas, blessant deux soldats et causant "des dégâts matériels", a rapporté jeudi le média officiel syrien, citant une source militaire. Les systèmes de défense aérienne syriens ont "abattu certains (missiles)", a ajouté la source. Israël organise depuis plusieurs années des attaques contre ce qu'il décrit comme des cibles liées à l'Iran en Syrie, où les forces soutenues par Téhéran, y compris le Hezbollah libanais, ont établi une présence depuis leur déploiement pour aider le président syrien Bachar el-Assad lors de la guerre civile qui a éclaté en 2011. (Reportage Yomna Ehab et Enas Alashray; version française Camille Raynaud)