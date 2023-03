La Syrie dénonce des frappes israéliennes contre l'aéroport d'Alep

LE CAIRE, 7 mars (Reuters) - Un raid aérien mené par Israël contre l'aéroport international d'Alep a provoqué la mise hors service de celui-ci, a rapporté mardi matin l'agence de presse officielle syrienne SANA, citant une source militaire. Des missiles lancés depuis la mer Méditerranée ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne syriens, a indiqué SANA. L'armée israélienne a intensifié l'an dernier ses attaques contre des aéroports syriens afin de perturber les livraisons d'armes effectuées par l'Iran à destination de milices alliées en Syrie et au Liban. (Reportage Enas Alashray et Yomna Ehab; version française Jean Terzian)