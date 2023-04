La Syrie dénonce des frappes israéliennes contre des avant-postes de la province de Homs

Crédit photo © Reuters

par Suleiman Al-Khalidi AMMAN (Reuters) - Israël a mené tôt dimanche matin un raid contre des avant-postes syriens dans la province de Homs, a annoncé le ministère syrien de la Défense. Des sources au sein des services de renseignement occidentaux ont déclaré que les frappes visaient plusieurs bases aériennes du centre de la Syrie où se trouve du personnel iranien. Israël a lancé "une agression aérienne, visant des avant-postes de la ville de Homs et de la campagne environnante à 00h35" a indiqué le ministère syrien de la Défense dans un communiqué diffusé par les médias officiels. Deux sources au sein des services de renseignement occidentaux préférant conserver l'anonymat ont déclaré que des tirs de roquettes avaient visé la base aérienne T-4, à l'ouest de Palmyre, et l'aéroport de Dabaa, près de la ville de Qousseir, à la frontière libanaise, une zone où se trouvent des membres du Hezbollah. Du personnel militaire iranien et des combattants du Hezbollah sont stationnés dans les deux aéroports et de nombreuses milices pro-iraniennes se trouvent dans cette zone de la province de Homs, ont précisé les sources. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces déclarations de manière indépendante. (Reportage Muhammad Al Gebaly et Moaz Abd-Alaziz au Caire, Suleiman al Khalidi à Amman, avec la contribution de Maayan Lubel à Jérusalem; version française Camille Raynaud)