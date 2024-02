La suspension du plan Ecophyto 2030 "n'est pas un recul", estime Fesneau

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a déclaré dimanche que la pause dans la mise en oeuvre du plan Ecophyto 2030, qui vise à réduire de 50% l'usage de pesticides d'ici 2030 par rapport à la période 2015-2017 en France, ne constituait pas un recul en matière d'écologie. "La pause ce n'est pas la marche arrière", a déclaré Marc Fesneau sur LCI, affirmant que la France est le pays qui a fait le plus d'avancées en Europe sur la question des produits phytosanitaires. "Ce n'est pas un recul parce que dans le budget du ministère de l'Agriculture, par exemple, il y a 1,2 milliard d'euros qui sont prévus pour réduire les produits phytosanitaires, pour planter des haies, pour faire de la diversification protéine", a-t-il encore ajouté. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a promis dans un entretien à la Tribune Dimanche que le plan Ecophyto allait être revu "d'ici trois semaines", avant le Salon de l'agriculture qui aura lieu fin février. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé jeudi une "pause" dans la mise en oeuvre du plan Ecophyto 2030, qui vise à réduire de 50% l'usage de pesticides d'ici 2030 par rapport à la période 2015-2017 en France, soulevant des critiques des défenseurs de l'environnement et d'une partie de la classe politique. Marc Fesneau a par ailleurs pointé du doigt sur LCI "la course au prix le plus bas", notamment dans la grande distribution, qui menace la souveraineté alimentaire mise en avant par le Premier ministre. Sur ce dossier, le ministre a appelé chacun à "prendre sa part de responsabilité". (Rédigé par Kate Entringer)