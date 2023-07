La Suisse veut participer au projet de "bouclier du ciel" européen

ZURICH (Reuters) - La Suisse souhaite participer au "bouclier du ciel" européen, un projet de défense aérienne et antimissiles proposé par l'Allemagne, quand bien même certains experts et opposants dénoncent l'incompatibilité de cette démarche avec le statut de pays neutre. La neutralité suisse a notamment conduit le gouvernement de Berne à refuser la semaine dernière le transfert à l'Ukraine de 96 chars Leopard de fabrication allemande autrefois détenus par l'armée suisse, mais vendus depuis à une entreprise privée et stockés en Italie. Malgré cela, la ministre de la Défense Viola Amherd entend signer une lettre d'intention en vue de s'associer au "bouclier du ciel" ("European Sky Shield Initiative", ESSI) lors d'une réunion avec ses homologues allemand et autrichien vendredi. "La Suisse souhaite participer à l'ESSI et une lettre d'intention sera signée à Berne", a dit à Reuters le ministère de la Défense, confirmant une information de la chaîne de télévision alémanique SRF. L'ESSI a été proposée en octobre 2022 par l'Allemagne en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et réunit à ce jour 17 pays, dont la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, ou encore les pays scandinaves et baltes. La France y est en revanche farouchement opposée car le projet vise à mutualiser les dépenses des pays participants pour s'équiper en systèmes antimissiles comme le Patriot américain, l'IRIS-T allemand ou l'Arrow 3 israélien, mais pas le SAMP/T Mamba franco-italien, ce qui va à l'encontre du principe de souveraineté européenne cher à Paris. (Reportage de John Revill, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)