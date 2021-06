La Suisse ne fait pas mieux qu'un nul contre le Pays de Galles

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour le deuxième match de cet Euro 2020, le Pays de Galles et la Suisse s'affrontaient à Bakou (Azerbaïdjan) afin de clôturer la première journée dans le groupe A. Après une première période dominée par les Suisses, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre l'avantage. Mais les coéquipiers de Xherdan Shaqiri ont profité de la montée en puissance de Breel Embolo, auteur de l'ouverture du score (49ème). Après avoir poussé pendant quelques minutes, les Helvètes ont vu les Gallois prendre le dessus petit à petit. Cela a conduit à l'égalisation de Kieffer Moore (74ème), après un corner joué à trois par ses coéquipiers. Entré à la 84ème minute, Mario Gavranovic a bien cru offrir la victoire à la Suisse mais son but (85ème) était entaché d'une position de hors jeu. Score final 1-1 et l'Italie est seule en tête du groupe A après son carton contre la Turquie.