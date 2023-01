La Suède veut construire davantage de réacteurs nucléaires

par Niklas Pollard et Anna Ringstrom

STOCKHOLM, 11 janvier (Reuters) - La Suède prépare une loi visant à autoriser la construction de nouveaux réacteurs nucléaires afin de stimuler la production d'électricité dans le pays nordique et de renforcer sa sécurité énergétique, a déclaré mercredi le Premier ministre suédois.

Ulf Kristersson a fait du développement de la production d'énergie nucléaire un objectif clé de son gouvernement de droite afin d'inverser la tendance à la fermeture de réacteurs des deux dernières décennies.

Bien que la Suède ait été jusqu'à présent moins touchée par les turbulences autour de l'approvisionnement en gaz depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les prix de l'électricité sont élevés et volatils.

La nouvelle loi, qui doit encore être adoptée par le Parlement, permettrait de construire de nouveaux réacteurs sur des sites supplémentaires en Suède et devrait entrer en vigueur en mars 2024.

"Nous avons un besoin évident de produire davantage d'électricité en Suède", a déclaré Ulf Kristersson lors d'une conférence de presse.

"Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est changer la législation pour permettre la construction de plus de réacteurs nucléaires à plus d'endroits."

Cette nouvelle loi supprimerait le plafonnement du nombre de réacteurs en Suède, limité à dix, et lèverait l'interdiction de construire des réacteurs dans de nouveaux lieux, ce qui permettrait d'en fabriquer de plus petits, l'option considérée par beaucoup comme la plus rentable.

Par ailleurs, Stockholm envisagerait de se doter de nouvelles centrales nucléaires auprès de la France, avait déclaré début janvier Ulf Kristersson, en visite à Paris.

La Suède compte actuellement six réacteurs opérationnels, soit moitié moins qu'auparavant, et les fermetures temporaires pour maintenance de certains d'entre eux ont contribué à faire grimper les prix de l'électricité dans le pays nordique ces derniers mois. (Reportage Anna Ringstrom et Niklas Pollard ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)