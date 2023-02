La Suède va envoyer une dizaine de chars Leopard en Ukraine

Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - La Suède a annoncé vendredi qu'elle allait livrer à l'Ukraine environ 10 chars Leopard 2 et des systèmes anti-aériens HAWK dans le cadre d'un 11e paquet d'aide militaire. "Les chars suédois renforcent la contribution des Leopard 2 que d'autres pays européens apportent. La coordination du soutien est en cours avec les partenaires internationaux qui donnent des Leopard 2 ou d'autres chars", a indiqué le gouvernement dans un communiqué. La Suède fera "tout son possible pour envoyer cette aide militaire le plus rapidement possible", a précisé le ministre de la Défense, Pal Jonson, lors d'une conférence de presse. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annoncé plus tôt vendredi que Varsovie avait livré un premier lot de quatre chars Leopard promis par la Pologne à l'Ukraine. (Reportage Anna Ringstrom et Simon Johnson, version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)