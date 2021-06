La Suède s'impose au finish contre la Pologne

par Arthur Cremers (iDalgo)

D'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale avant le match, la Suède a très bien entamé son duel face à la Pologne aujourd'hui. Dès la deuxième minute, Emil Forsberg a ouvert la marque. La suite de la première période a été plus tranquille mais après un quart d'heure dans le second acte, le milieu de terrain de Leipzig s'est offert un doublé pour faire le break (59ème). Il n'en fallait pas plus pour réveiller Robert Lewandowski. L'attaquant polonais, déjà buteur contre l'Espagne, a lui aussi inscrit deux buts (61ème et 84ème) pour ramener la Pologne à égalité. Virtuellement deuxièmes en raison du carton infligé par l'Espagne à la Slovaquie, les Suédois ont arraché la victoire à la 90+4' grâce à Viktor Claesson. Ils affronteront l'un des quatre meilleurs troisièmes en huitièmes. Les Polonais quittent quant à eux l'Euro 2020 la tête basse, avec seulement un point glané.