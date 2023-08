La Suède relève son niveau d'alerte terroriste

Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - Le service de sécurité suédois (SAPO) a annoncé jeudi avoir relevé le niveau d'alerte terroriste à 4 sur une échelle de 5 en raison des tensions provoquées par les autodafés d'exemplaires du Coran dans le pays. "Les menaces visant la Suède ont progressivement changé et le risque d'attaques menées par des acteurs de l'islam radical a augmenté depuis le début de l'année", indique le SAPO dans un communiqué. Après les manifestations pendant lesquelles le Coran a été brûlé, la Suède est passée du statut de "cible légitime" à celui de "cible prioritaire" aux yeux des extrémistes musulmans, a ajouté le service de sécurité. "Le relèvement du niveau d'alerte terroriste a pour but de faire prendre conscience que la menace que nous percevons va perdurer pendant un certain temps et que la société doit renforcer sa résistance pour y faire face", a déclaré la cheffe du SAPO, Charlotte von Essen. Les forces armées suédoises ont également indiqué qu'elles relevaient le niveau de menace terroriste pour leurs opérations. La Grande-Bretagne et les États-Unis ont déconseillé à leurs ressortissants de se rendre en Suède en raison de la possibilité d'attentats terroristes, alors que des manifestations ont eu lieu au sein du pays et au Danemark voisin à la suite d'autodafés du Coran. (Rédigé par Johan Ahlander, version française Tangi Salaün et Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)