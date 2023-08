La Suède présentera des mesures de sécurité après les autodafés de Coran

OSLO, 1er août (Reuters) - Le gouvernement suédois a déclaré mardi qu'il présenterait des mesures visant à protéger ses citoyens, alors que la Suède et le Danemark craignent de plus en plus que les autodafés de Corans ne débouchent sur des attentats. Ces dernières semaines, les deux pays ont connu une série de manifestations au cours desquelles des exemplaires du Coran ont été brûlés ou endommagés, ce qui a suscité l'indignation des pays musulmans, exhortant les pays nordiques à mettre un terme à ces autodafés. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, et le ministre de la Justice, Gunnar Stromer, tiendront mardi une conférence de presse pour discuter de la situation en matière de sécurité et présenter des "mesures visant à protéger les citoyens suédois", a déclaré le gouvernement sans fournir de détails. D'autres autodafés de Coran, autorisés par les lois sur la liberté d'expression, ont eu lieu lundi, alors que les gouvernements des deux pays ont déclaré qu'ils examinaient les moyens de limiter légalement de tels actes afin d'essayer de désamorcer les tensions. Au Danemark, le service de sécurité et de renseignement de la police (PET) estime que les autodafés de Coran ont entraîné un risque accru d'attaques, a déclaré le PET lundi à la télévision publique DR. Lundi également, l'Organisation de la coopération islamique (OCI), qui regroupe 57 pays, s'est réunie en session extraordinaire pour discuter des récents événements et a fermement condamné les autodafés de Coran. Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, l'organisation a également appelé les États membres à prendre les mesures appropriées, qu'elles soient politiques ou économiques, dans les pays où le Coran est profané. À l'issue de la réunion, les ministres danois et suédois des Affaires étrangères ont déclaré sur X, anciennement Twitter, qu'ils étaient prêts à poursuivre les discussions avec l'OCI. (Reportage Terje Solsvik, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)