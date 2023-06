La Suède pourrait accueillir des troupes de l'Otan avant son adhésion officielle

La Suède pourrait accueillir des troupes de l'Otan avant son adhésion officielle













STOCKHOLM, 9 juin (Reuters) - La Suède pourrait autoriser l'Otan à installer des troupes sur son territoire avant même que le pays ne rejoigne officiellement l'alliance, ont annoncé vendredi le Premier ministre et le ministre de la Défense suédois. "Le gouvernement a décidé que les forces armées suédoises pourraient entreprendre des préparatifs avec l'Otan et des pays membres de l'Otan pour la mise en place future d'opérations conjointes", ont affirmé le Premier ministre Ulf Kristersson et le ministre de la Défense, Pal Jonson, dans un éditorial dans le quotidien Dagens Nyheter. "Les préparatifs pourraient inclure l'installation temporaire d'équipements et de personnels étrangers sur le territoire suédois. La décision envoie un message clair à la Russie et renforce la défense de la Suède", ont-ils ajouté. La candidature de la Suède à l'Otan, accélérée avec l'invasion russe en Ukraine, a été retardée par la Turquie et la Hongrie et Stockholm espère maintenant rejoindre l'alliance lors du sommet de l'Otan le mois prochain en Lituanie. La Russie restera dans un futur proche une menace contre ses voisins, ont déclaré les deux dirigeants, ajoutant qu'ils n'étaient pas certains de l'étendue des ambitions du président russe, Vladimir Poutine. La Finlande, autre pays baltique, qui possède une longue frontière commune avec la Russie, a rejoint l'Otan en avril. (Reportage par Anna Ringstrom; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)