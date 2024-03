La Suède met fin au gel de ses versements à l'UNRWA

La Suède met fin au gel de ses versements à l'UNRWA













STOCKHOLM, 9 mars (Reuters) - La Suède a annoncé samedi mettre fin au gel de ses versements à l'UNRWA et allouer 200 millions de couronnes (18,3 millions d'euros) à l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, engagée dans un bras de fer avec Israël qui l'accuse de collusion avec le Hamas. Plusieurs pays dont les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont suspendu leur financement de l'UNRWA à la fin janvier après que le gouvernement de Benjamin Netanyahu a accusé une douzaine d'employés de l'agence d'être impliqués dans l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre dernier. Le gouvernement suédois a déclaré que l'UNRWA s'était engagée à renforcer ses contrôles internes, entre autres mesures. (Simon Johnson, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)