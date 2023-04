La Suède expulse cinq diplomates russes

La Suède expulse cinq diplomates russes













Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - La Suède a décidé d'expulser cinq employés de l'ambassade de Russie à Stockholm dont les activités étaient incompatibles avec leur statut diplomatique, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères. L'ambassade de Russie n'a pas souhaité faire de commentaire. Les expulsions d'agents des services de renseignement russes agissant sous couvert diplomatique se sont multipliés en Europe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. La Norvège et l'Allemagne, notamment, ont annoncé des mesures similaires ce mois-ci. "La Suède a convoqué l'ambassadeur de Russie... et l'a informé que cinq employés de l'ambassade doivent quitter le pays en raison d'activités qui sont incompatibles avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques", lit-on dans un communiqué des Affaires étrangères. La Suède, qui souhaite intégrer l'Otan, s'inquiète comme ses voisins scandinaves de voir la Russie mener des attaques, notamment contre les infrastructures énergétiques. (Bureau de Stockholm, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)