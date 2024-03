La Suède est devenue le 32e membre d'une Otan "plus forte"

WASHINGTON/STOCKHOLM (Reuters) - La Suède est officiellement devenue jeudi le 32e membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan), deux ans après que l'offensive lancée par la Russie en Ukraine a poussé Stockholm à effectuer, comme la Finlande, un virage sécuritaire en demandant à intégrer l'Alliance menée par les Etats-Unis. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a remis dans la journée au gouvernement américain les documents nécessaires à l'entrée formelle de son pays dans l'Otan, après que la Turquie et la Hongrie ont levé plus tôt cette année les derniers obstacles à l'adhésion de la Suède. L'aval de tous les membres de l'Alliance est nécessaire pour approuver une candidature. Au cours d'une cérémonie à Washington, le dirigeant suédois a salué une nouvelle ère historique dans la politique sécuritaire de Stockholm, qui avait adopté pendant plus de 200 ans une position de neutralité complète. "Unité et solidarité seront les phares qui guideront la Suède en tant que membre de l'Otan", a déclaré Ulf Kristersson. "Nous allons partager avec nos alliés les fardeaux, les responsabilités et les risques", a-t-il ajouté, après avoir rencontré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. A lire aussi... Pour sa part, le chef de la diplomatie américaine a souligné que "des choses positives arrivent pour ceux qui savent patienter", alors que la Suède était devenue formellement candidate en mai 2022, comme la Finlande, qui a intégré l'Alliance en avril 2023. "Il s'agit d'un moment historique pour la Suède, pour notre Alliance et pour la relation transatlantique", a ajouté Antony Blinken. Avec l'adhésion des deux pays nordiques, l'Otan s'élargit de manière sans précédent depuis les années 1990, renforçant son flanc oriental. A elles deux, la Suède et la Finlande partagent 1.340 kilomètres de frontière avec la Russie. Cet élargissement constitue aussi un revers pour le président russe Vladimir Poutine qui, selon les Occidentaux, pensait en attaque l'Ukraine fissurer l'Alliance transatlantique, et non pas la voir se renforcer. Moscou a menacé par le passé de prendre des contre-mesures politiques et militaires non spécifiées en réponse à l'adhésion de la Suède. La Suède bénéficie désormais de l'une des mesures majeures du Traité: la garantie d'une défense commune en cas d'attaque, alors que toute offensive contre un pays membre de l'Alliance est considérée comme visant celle-ci dans son ensemble. Elle va servir de lien crucial entre l'océan Atlantique et la mer Baltique, et apporter à l'Otan des sous-marins de pointe ainsi qu'une flotte d'avions de chasse Gripen qu'elle produit. "La Suède amène avec elle des forces armées compétentes et une industrie défensive de première classe", a déclaré le secrétaire général de l'Alliance, dont le siège est à Bruxelles. "Son adhésion rend l'Otan plus forte, la Suède plus sûre et l'ensemble de l'Alliance plus sûre", a ajouté Jens Stoltenberg dans un communiqué publié via le réseau social X. "Après plus de 200 ans de non-alignement, la Suède jouit désormais de la protection garantie par l'Article 5, la garantie ultime pour la liberté et la sécurité des Alliés." (Reportage Humeyra Pamuk et Simon Lewis à Washington, Simon Johnson et Niklas Pollard à Stockholm, avec Andrew Gray à Bruxelles; rédigé par Jean Terzian)