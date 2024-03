La Suède devrait devenir ce jeudi le 32e membre de l'Otan

WASHINGTON/STOCKHOLM (Reuters) - La Suède devrait officiellement adhérer à l'Otan ce jeudi, deux ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui l'a amenée à repenser entièrement sa politique de sécurité nationale. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, se trouve à Washington pour y remettre la documentation finale nécessaire à l'adhésion de son pays à l'alliance militaire atlantique. La Maison blanche a déclaré avant le discours sur l'état de l'Union que doit prononcer le président américain Joe Biden que la Suède deviendrait membre de l'Otan jeudi. "Avoir la Suède en tant qu'alliée au sein de l'Otan renforcera la sécurité des Etats-Unis et de nos alliés", déclare la Maison blanche dans un communiqué. Ulf Kristersson a déclaré que le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, l'avait informé que la Suède avait été officiellement invitée à adhérer après l'approbation donnée par tous les pays membres de l'alliance. A lire aussi... "La Suède sera bientôt le 32e membre de l'Otan", a-t-il écrit sur le réseau X. Le gouvernement suédois a séparément annoncé qu'il prendrait une décision officielle ce jeudi. Pour l'Otan, les adhésions successives de la Finlande, qui partage une frontière de 1.340 km avec la Russie, en avril 2023, puis de la Suède constituent le premier élargissement depuis l'entrée en 2004 de la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. La Suède va notamment renforcer les capacités militaires de l'alliance avec des sous-marins modernes et une flotte importante d'avions de chasse Gripen de sa propre conception. Elle va aussi assurer un lien stratégique entre l'océan Atlantique et la mer Baltique. La Suède, dont la politique étrangère est traditionnellement marquée par le pacifisme, va pour sa part bénéficier de la clause de défense mutuelle de l'Otan, par laquelle une attaque contre un Etat membre est considérée comme une attaque contre tous les membres. "Nous devons affronter le monde tel qu'il est, pas comme nous aimerions parfois qu'il soit", a dit Ulf Kristersson la semaine dernière après la ratification de l'adhésion de son pays par la Hongrie, dernier Etat membre à donner son feu vert. La Russie a menacé de prendre des "contre-mesures politiques et technico-militaires", sans préciser lesquelles, face à l'adhésion de la Suède. La double entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Otan représente néanmoins un revers pour le président russe Vladimir Poutine, hostile à tout élargissement de l'alliance atlantique et qui a notamment justifié l'invasion de l'Ukraine par l'intention prêtée à ce pays d'y adhérer. (Rédigé par Humeyra Pamuk et Simon Lewis à Washington et Simon Johnson et Niklas Pollard à Stockholm; avec Marie Mannes et Johan Ahlander, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)