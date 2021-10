La startup 360Learning lève $200 mlns supplémentaires

(Reuters) - La startup française 360Learning a levé 200 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs pour financer le développement de son logiciel et son expansion sur de nouveaux marchés, a déclaré jeudi la plateforme de formation en entreprise.

Cette levée de fonds de série C, qui accueille Sumeru, Softbank Vision Fund 2 et Silver Lake Waterman aux côtés d'investisseurs historiques comme Bpifrance, sera utilisée pour conquérir de nouveaux marchés en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Europe et pour investir dans des opérations de fusion et d'acquisition stratégiques, a indiqué la société.

La startup, qui compte LVMH et Veolia parmi ses plus de 1.500 clients, prévoit également d'utiliser ces fonds supplémentaires pour accroître ses effectifs afin d'atteindre 500 employés d'ici la fin de l'année prochaine.

Ce nouveau tour de table porte le total de fonds levés par 360Learning à plus de 240 millions de dollars.

