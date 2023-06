La start-up Newcleo va racheter les groupes italiens SRS et Fucina

7 juin (Reuters) - La start-up Newcleo, qui propose un concept de réacteur alimenté par des déchets nucléaires, va racheter les groupes italiens Servizi Ricerche e Sviluppo (SRS) et de Fucina Italia, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué. Cette acquisition doit contribuer à concrétiser la vision de Newcleo fondée sur la technologie du réacteur rapide au plomb (LFR) et l'utilisation du combustible nucléaire MOX, a dit le groupe fondé en 2021. "Cette acquisition est une étape importante et fait partie de notre stratégie globale visant à créer une capacité de production mondiale grâce à une combinaison de fournisseurs européens, de partenariats clés et d'acquisitions", a déclaré Stefano Buono, le président et directeur général de Newcleo. La transaction, d'un montant non divulgué, devrait être finalisée d'ici la mi-juillet et une partie sera payable en actions de Newcleo, a précisé le groupe. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)