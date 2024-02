La start-up française Mistral AI annonce un partenariat avec Microsoft

(Reuters) - La start-up française d'intelligence artificielle Mistral AI a annoncé lundi la mise à disposition de son dernier modèle de langage sur Azure AI, la plate-forme d'informatique dématérialisée de Microsoft, dans le cadre d'un partenariat de distribution avec le groupe américain. Mistral AI, basée à Paris, entend devenir la réponse européenne aux autres plateformes d'IA telles que ChatGPT d'OpenAI et Bard de Google. Aux termes de cet accord, Microsoft prendra une participation minoritaire dans Mistral AI, a confirmé la start-up à Reuters sans plus de détails. Avec Mistral Large, son nouveau modèle multilingue "doté de capacités de raisonnement uniques", la start-up française précise devenir la deuxième entreprise à fournir des modèles linguistiques commerciaux sur Azure. A lire aussi... "La confiance que Microsoft accorde à notre modèle représente une avancée majeure dans notre engagement de rendre l'IA de pointe accessible à tous", déclare Arthur Mensch, co-fondateur et PDG de Mistral AI, dans un communiqué. Selon un porte-parole de la start-up, Mistral AI prévoit de rendre Mistral Large disponible sur d'autres plates-formes "cloud" dans les prochains mois. (Rédigé par Diana Mandiá, avec Yuvraj Malik à Bangalore et Krystal Hu à New York, édité par Sophie Louet)