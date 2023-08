La sortie en salles de "Dune II" repoussée à cause de la grève à Hollywood

LOS ANGELES (Reuters) - Warner Bros a annoncé jeudi via un porte-parole qu'il repoussait à mars 2024 la sortie en salles du nouvel opus cinématographique de "Dune", initialement prévue en novembre prochain, citant la grève des acteurs à Hollywood qui empêchent les têtes d'affiche du film d'en faire sa promotion. Il s'agit d'un coup dur pour les principaux opérateurs de salles de cinéma aux Etats-Unis, comme AMC Entertainment et Cineplex, qui peinent toujours à se relever de l'impact de la crise sanitaire du COVID, alors que "Dune II" était l'un des films les plus attendus de la fin d'année. Ce report a un effet domino sur les sorties en salles d'autres 'blockbusters' de Warner Bros, comme "Godzilla x Kong: Le Nouvel Empire", qui sera sur les écrans en avril 2024 au lieu du mois précédent, tandis qu'une version animée du "Seigneur des Anneaux" sortira en décembre 2024 contre avril initialement. (Reportage Lisa Richwine; version française Jean Terzian)