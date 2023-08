La sonde russe Luna-25 est entrée dans l'orbite lunaire

La sonde russe Luna-25 est entrée dans l'orbite lunaire













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La sonde spatiale russe Luna-25 est entrée mercredi dans l'orbite lunaire, une étape cruciale pour la mission d'exploration du pôle Sud de la Lune lancée le 11 août dernier par Moscou. Le vaisseau est entré dans l'orbite du satellite naturel de la Terre à 11h57 heure de Moscou (08h57 GMT), a annoncé l'agence spatiale russe Roscosmos. La sonde devrait tourner autour de la Lune pendant cinq jours environ, en changeant minutieusement de trajectoire afin de préparer un alunissage en douceur sur le pôle Sud, prévu le 21 août. La Russie est engagée dans une course de vitesse avec l'Inde pour atteindre cet objectif, la capsule indienne Chandrayaan-3 étant entrée dans l'orbite lunaire début août dans le but de réaliser un atterrissage contrôlé sur le pôle Sud avant la fin du mois. C'est la première fois depuis la mission soviétique Luna-24, en 1976, qu'une sonde spatiale russe entre dans l'orbite lunaire. Luna-25, qui a la taille d'un petit véhicule, doit opérer pendant un an sur le pôle Sud de la Lune, où la Nasa et plusieurs autres agences spatiales ont détecté ces dernières années des traces d'eau gelée dans des cratères protégés de la lumière du Soleil. (Guy Faulconbridge, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)