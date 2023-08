La sonde indienne Chandrayaan-3 s'est posée sur la Lune

Crédit photo © Reuters

BANGALORE (Reuters) - La sonde indienne Chandrayaan-3 s'est posée sur la Lune mercredi, a annoncé l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), un succès qui marque l'émergence du pays en tant que puissance spatiale, quelques jours seulement après l'échec de l'alunissage russe annoncé dimanche. "C'est le cri de victoire d'une nouvelle Inde", a déclaré le Premier ministre Narendra Modi, qui a brandi le drapeau indien en regardant l'alunissage depuis l'Afrique du Sud, où il au sommet des BRICS. Chandrayaan-3 s'est posée sur le pôle sud de la Lune, a annoncé l'ISRO, alors que dans tout le pays des habitants suivaient la retransmission de l'alunissage et priaient pendant que la sonde s'approchait de la surface. Les scientifiques et les officiels ont applaudi, se sont réjouis et se sont donné l'accolade durant l'alunissage, alors que le gouvernement cherche désormais à stimuler les investissements dans les lancements spatiaux privés et les entreprises connexes basées sur les satellites. "L'Inde est sur la lune", a déclaré Sreedhara Panicker Somanath, chef de l'ISRO. "L'alunissage sur le pôle sud permettrait à l'Inde d'explorer s'il y a de la glace d'eau sur la Lune. C'est très important pour les données cumulatives et la science sur la géologie de la lune", a déclaré Carla Filotico, associée et directrice générale de la société de conseil SpaceTec Partners. (Reportage Nivedita Bhattacharjee à Bangalore ; avec la contribution de Sunil Kataria ; rédigé par Shilpa Jamkhandikar et Shivam Patel ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)