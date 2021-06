La Slovaquie s'offre la Pologne

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Avant la rencontre entre l’Espagne et la Suède, la Slovaquie a remporté lundi le premier match du groupe E face à la Pologne (2-1) à Saint-Pétersbourg. À la 18e minute, la Slovaquie ouvre le score après une frappe de Robert Mak déviée sur le poteau le portier Szczesny. Le ballon rebondit sur la tête du gardien de la Juventus et termine sa course dans les filets. La Slovaquie est devant à la mi-temps. Dès le retour des vestiaires (46e minute), les Polonais réagissent par l’intermédiaire de Linetty, servi par Rybus (1-1). Averti une seconde fois dans cette partie, Krychowiak doit laisser ses partenaires à dix pour la fin de la rencontre. Sur un corner, Milan Skriniar délivre la Slovaquie et inscrit le but de la victoire à la 69e minute. Lewandowski et ses partenaires tenteront de réagir face à l’Espagne samedi prochain. La Slovaquie affrontera la Suède pour son deuxième match dans cet Euro.