La Slovaquie met en place des contrôles à la frontière avec la Hongrie

La Slovaquie met en place des contrôles à la frontière avec la Hongrie













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Slovaquie va imposer des contrôles temporaires à sa frontière avec la Hongrie pour faire face à l'arrivée croissante de migrants, a annoncé le gouvernement mercredi, alors que la Pologne et la République Tchèque ont introduit des contrôles aux frontières slovaques. Cette année, la Slovaquie a fait face à une multiplication par onze du nombre migrants, en grande partie originaires du Moyen-Orient et d'Afghanistan, qui traversent la frontière hongroise en direction de l'Allemagne et de l'Europe de l'Ouest. Les contrôles effectués par la Slovaquie à sa frontière avec la Hongrie, qui débuteront jeudi, dureront dix jours, selon un décret du gouvernement. La décision intervient alors que la République Tchèque, la Pologne et l'Autriche, viennent d'annoncer la mise en place de contrôles à leurs frontières avec la Slovaquie. Le gouvernement a précisé que près de 40.000 migrants étaient passés par la Slovaquie depuis le début de l'année. Pour le seul mois de septembre, les chiffres de l'immigration clandestine ont été aussi élevés que pour l'ensemble de l'année 2022. (Reportage Jan Lopatka et Jason Hovet ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)