La Slovaquie demandera une dérogation en cas d'embargo européen sur le pétrole russe

3 mai (Reuters) - La Slovaquie réclamera une dérogation pour tout embargo sur le pétrole russe susceptible d'être adopté par l'Union européenne dans son prochain train de sanctions contre la Russie, a fait savoir mardi le ministère slovaque de l'Economie.

"Si un embargo sur le pétrole russe est approuvé dans le cadre du prochain train de sanctions européennes contre la Russie, alors la Slovaquie demandera une dérogation", a expliqué le ministère en réponse à une question de Reuters.

La quasi-totalité de l'approvisionnement en pétrole brut de la Slovaquie provient de Russie et le pays dispose de 120 jours de réserve.

Le ministère de l'Economie a expliqué que le raffinage des différents types de pétrole n'était pas possible dans l'immédiat pour la Slovaquie et qu'une transition vers une autre technologie serait longue et coûteuse.

"Par conséquent, nous demandons une période de transition plus longue pour les approvisionnements en pétrole via des oléoducs", a précisé le ministère.

L'Union européenne se prépare à interdire l'importation de pétrole russe, avec des dérogations possibles, dans le cadre d'un sixième train de sanctions contre la Russie que la Commission européenne devrait proposer cette semaine.

Selon des diplomates européens, l'exécutif bruxellois, conscient de la dépendance de la Hongrie et de la Slovaquie, pourrait leur accorder, dans le but de préserver l'unité européenne, soit une exemption soit une longue période de transition pour cet embargo qui devrait être introduit progressivement d'ici la fin de l'année.

La Hongrie a fait savoir mardi qu'elle s'opposerait à des sanctions qui compromettraient son approvisionnement en hydrocarbures russes. (Reportage Robert Muller à Prague, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)