La situation en Cisjordanie "menace de devenir incontrôlable", dit l'ONU

GENÈVE (Reuters) - Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a alerté vendredi sur la détérioration de la situation en Cisjordanie occupée, précisant que les forces israéliennes avaient tué au moins sept Palestiniens, dont un enfant, dans un camp de réfugiés. "Les violences de cette semaine en Cisjordanie occupée menacent de devenir incontrôlables, alimentées par une rhétorique politique virulente et une escalade dans l'utilisation d'armes militaires de pointe par Israël", a déclaré Volker Türk dans un communiqué partagé lors d'un point de presse de l'ONU. L'armement utilisé lors de l'attaque sur le camp de réfugiés de Jénine comprenait des hélicoptères de combat et des drones, a ajouté un porte-parole. Volker Türk appelle l'État hébreu à se mettre en conformité avec le droit international et à assurer le respect et la protection du droit à la vie humaine. Les frappes aériennes sur le camp de réfugiés représentent une "intensification" de l'utilisation d'armes normalement employée dans le cadre d'opérations hostiles plutôt que pour du maintien de l'ordre, a précisé son porte-parole. (Reportage Emma Farge; version française Victor Goury-Laffont)