La situation dans la bande de Gaza est "déchirante", dit Blinken

DAVOS, SUISSE, 17 janvier (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a qualifié mercredi la situation dans la bande de Gaza, en proie à un conflit entre Israël et le Hamas, de "déchirante", ajoutant qu'il fallait un Etat palestinien "qui donne aux gens ce qu'ils veulent et qui travaille avec Israël pour être efficace". "La souffrance me brise le coeur", a-t-il déclaré lors d'un discours au Forum économique mondial de Davos, en Suisse. "La question est de savoir ce qu'il faut faire." (Rédigé par Alexander Smith, Blandine Hénault pour la version française)