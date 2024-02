"La situation à Mayotte justifie la suppression du droit du sol" dit Marie Guévenoux

"La situation à Mayotte justifie la suppression du droit du sol" dit Marie Guévenoux













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La situation à Mayotte, en proie à une forte contestation sociale contre l'insécurité et l'immigration irrégulière, justifie la suppression du droit du sol dans ce département français de l'océan Indien, a déclaré lundi sur franceinfo la ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a annoncé dimanche une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol à Mayotte, qui permet actuellement à un enfant né sur le territoire français de deux parents étrangers d'acquérir automatiquement la nationalité française à ses 18 ans. "Il ne faut pas être dans des logiques 'principielles'. On a un territoire français qui vit une situation exceptionnelle et qui a besoin de mesures exceptionnelles pour l'aider à sortir de la situation dans laquelle il est", a dit Marie Guévenoux. "Les conditions de Mayotte le justifient", a-t-elle insisté. De nombreux migrants, notamment en provenance des Comores, tentent de rejoindre illégalement le territoire mahorais à bord de petites embarcations. (Rédigé par Diana Mandiá; édité par Zhifan Liu)