La situation à Bakhmout s'est stabilisée, selon un général ukrainien

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les forces armées ukrainiennes sont parvenues à contrer une offensive russe dans et autour de la ville de Bakhmout, dans l'est du pays, où la situation se stabilise, a déclaré samedi le commandant en chef, le général Valeri Zaloujny. Le ministère britannique de la Défense a de son côté déclaré que l'assaut russe sur la ville, qui dure depuis des mois, s'est enlisé, en raison surtout des lourdes pertes subies par les troupes russes. Selon des experts militaires, il y a des signes clairs que la Russie manque d'équipements, en particulier de chars lourds. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré à la télévision publique que la Russie prévoyait de construire et de moderniser un total de 1.600 chars au cours des trois prochaines années, soit bien plus que les 440 chars qui, selon lui, seraient fournis à l'Ukraine par les pays occidentaux au cours de la même période. Bakhmout est une cible majeure pour la Russie, qui cherche à s'emparer entièrement de la région industrielle du Donbass en Ukraine. Les responsables militaires russes ont plusieurs affirmé que la ville tomberait bientôt, mais l'armée ukrainienne défend ses positions dans la ville avec de violents combats. "La direction de Bakhmout est la plus difficile. Grâce aux efforts titanesques des forces de défense, la situation se stabilise", a déclaré le général Valeri Zaloujny dans un message sur l'application Telegram après une conversation avec son homologue britannique Tony Radakin. Tout en promettant davantage de chars, Vladimir Poutine a également réitéré ses critiques à l'égard des projets britanniques visant à fournir à l'Ukraine des munitions pour chars de combat contenant de l'uranium appauvri. "La Russie a, bien sûr, quelque chose à répondre. Nous avons, sans exagération, des centaines de milliers, oui des centaines de milliers d'obus de ce type. Nous ne les avons pas encore utilisés", a déclaré le président russe. Dans son point quotidien, le ministère britannique de la Défense a estimé que la Russie cherchait vraisemblablement à stabiliser sa ligne de front et adopter une stratégie plus défensive. (Reportage David Ljunggren, version française Matthieu Protard)