La Sierra Leone dit que l'attaque de dimanche était une tentative de coup d'Etat

Crédit photo © Reuters

FREETOWN (Reuters) - Le ministre sierra-léonais de l'Information, Chernor Bah, a déclaré mardi que les attaques menées dimanche à Freetown étaient une tentative de coup d'Etat. Treize officiers de l'armée et un civil ont été arrêtés à la suite de ces violences, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. "L'incident était une tentative de coup d'État manquée. L'intention était de renverser illégalement un gouvernement démocratiquement élu", a déclaré Chernor Bah. "Cette tentative a échoué et de nombreux responsables sont soit en garde à vue, soit en fuite. Nous allons essayer de les arrêter et de les soumettre aux lois de la Sierra Leone." (Reportage d'Umaru Fofana, rédigé par Nellie Peyton ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)