La SG publie un bénéfice meilleur qu'attendu au T3, change de CFO

PARIS (Reuters) - Société Générale a annoncé jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, en raison de la hausse des revenus de ses activités de banque de financement et d'investissement et de la baisse des provisions pour créances douteuses liées à la pandémie de COVID-19.

La banque a aussi annoncé la nomination de Claire Dumas au poste de directrice financière du groupe en remplacement de William Kadouch-Chassaing.

Ancienne auditrice de Deloitte, Claire Dumas a intégré Société Générale en 1998 et occupait le fauteuil de directrice financière adjointe depuis septembre 2017.

William Kadouch-Chassaing s'apprête quant à lui à rejoindre Eurazeo où il succédera à Philippe Audouin au poste de directeur financier et directeur de la stratégie à compter de mars prochain.

Société Générale, troisième banque française cotée en bourse après BNP Paribas et Crédit Agricole SA, a déclaré que son bénéfice net avait presque doublé au cours du trimestre, passant de 862 millions d'euros un an plus tôt à 1,6 milliard et dépassant ainsi le consensus de 952 millions réalisé par Refinitiv à partir des prévisions d'analystes.

L'établissement a également amélioré sa prévision 2021 pour ses provisions. Il s'attend désormais à ce que le coût du risque - qui reflète l'exposition potentielle au non-remboursement des crédits - ne dépasse pas 20 points de base cette année alors qu'il anticipait jusque là un coût du risque compris entre 20 et 25 points de base.

Au troisième trimestre, les provisions ont diminué de 62,2% tandis que le produit net bancaire a progressé de 14,9% à 6,67 milliards d'euros, davantage que les 5,85 milliards anticipés par les analystes.

La banque a bénéficié d'une forte croissance dans ses activités de trading d'actions (+53%) tandis que ses revenus tirés des activités de conseil et de financement ont avancé de 31%.

SocGen a également indiqué dans un communiqué avoir lancé un programme de rachat d'actions d'environ 470 millions d'euros.

L'action SocGen a gagné 72,82% depuis le début de l'année.

(Reportage Matthieu Protard, version française Jean-Michel Bélot et Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey)