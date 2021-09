La Serbie s'en sort bien

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Les Champions en titre ont eu chaud dans leur cinquième match de poule à l'EuroVolley. La Serbie a eu besoin de cinq sets et d'un tie-break décisif pour éteindre la Grèce (3-2). Les Serbes se sont trop dispersés dans le deuxième et le quatrième set, ce qui a maintenu les espoirs grecs de réaliser un coup de poker impensable. Mais une fois arrivés au jeu décisif, les Hellènes ont vite compris que le rêve n'allait pas se concrétiser. La Serbie prend provisoirement la place de leader du groupe A, en attendant la rencontre entre la Pologne et le Portugal. De son côté, l'Ukraine a dominé la Pologne (3-1). Dans la poule C, les Pays-Bas ont conforté leur première place après leur victoire face à la Finlande (3-1). Dans le même temps, la Russie a enfoncé l'Espagne (3-1). Les autres résultats de la soirée : Lettonie 1-3 Allemagne ; Slovénie 3-0 Bulgarie ; Croatie 3-2 Estonie ; Monténégro 0-3 Rép.Tchèque.