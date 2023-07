La semaine débute dans le calme en attendant l'inflation américaine

La semaine débute dans le calme en attendant l'inflation américaine













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement en début de séance lundi, l'évolution de l'économie chinoise et la publication dans les prochains jours aux Etats-Unis de l'inflation et des résultats des banques incitant à la prudence. À Paris, le CAC 40 est stable à 7.111,82 points vers 07h42 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,09% et à Francfort, le Dax recule de 0,06%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,07%, le FTSEurofirst 300 de 0,33% et le Stoxx 600 de 0,12%. En Chine, les prix à la production (-5,4%) ont baissé à leur rythme le plus rapide depuis décembre 2015 tandis que les prix à la consommation sont restés stables dans un contexte d'essoufflement économique post-COVID qui a pesé sur la demande. Les places boursières chinoises ont toutefois fini en territoire positif, la faiblesse de l'économie chinoise faisant espérer aux investisseurs que Pékin mette en place des mesures de relance. La semaine qui s'ouvre sera animée par la publication mercredi des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient alimenter les discussions sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Vendredi, les données sur l'emploi américain ont montré que la première économie mondiale a créé en juin le plus faible nombre de postes en deux ans et demi, mais aussi un niveau toujours élevé de la croissance des salaires. Les résultats de plusieurs grandes banques - JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo - sont attendus en outre vendredi. "Le consensus s'attend à une baisse de 9% sur un an des bénéfices par action du S&P-500, en raison d'une croissance stable des ventes et d'une compression des marges", ont noté les analystes de Goldman Sachs. Aux valeurs, Bayer gagne 1,6% après une information de presse selon laquelle le groupe allemand pourrait scinder sa filiale CropScience. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)