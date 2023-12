La secrétaire d'Etat du Maine exclut Trump de la primaire républicaine dans l'Etat

WASHINGTON, 28 décembre (Reuters) - La secrétaire d'Etat du Maine a exclu jeudi Donald Trump, visé par des procédures juridiques demandant son inéligibilité pour l'élection présidentielle de novembre prochain, de la primaire républicaine dans l'Etat en raison de son rôle dans les événements du 6 janvier 2021. Shenna Bellows, une démocrate, a estimé que Donald Trump avait incité ses partisans à lancer un assaut contre le Capitole à Washington le 6 janvier 2021 en diffusant accusations sans fondement dénonçant une vaste fraude électorale. La secrétaire d'Etat du Maine a suspendu sa décision jusqu'à ce que la Cour suprême de l'Etat se prononce sur la question. Un groupe d'anciens parlementaires du Maine a estimé que Donald Trump devait être exclu du scrutin sur la base d'une disposition de la Constitution américaine, qui interdit de mandat public toute personne ayant pris part à une "insurrection ou rébellion" après avoir prêté serment pour les Etats-Unis. La décision, qui peut faire l'objet d'un appel, ne s'applique qu'à la primaire républicaine qui doit se tenir dans l'Etat au mois de mars. La plus haute juridiction du Colorado, saisie pour les mêmes motifs, a jugé plus tôt ce mois-ci que Donald Trump ne pourrait pas prendre part aux primaires dans l'Etat en raison d'une disposition du 14e amendement de la Constitution américaine. L'ancien président américain a exprimé son intention de saisir la Cour suprême des Etats-Unis pour faire annuler ce jugement. Donald Trump a été inculpé au pénal au niveau fédéral et dans l'Etat de Géorgie pour ses efforts destinés à inverser les résultats de l'élection présidentielle de novembre 2020, perdue face au démocrate Joe Biden, sans toutefois être inculpé d'insurrection pour les incidents du 6 janvier 2021. Un jugement de la Cour suprême des Etats-Unis pourrait régler la question de l'éligibilité de Donald Trump, qui reste le favori pour l'investiture du Parti républicain en dépit de ses déboires judiciaires. (Reportage Andrew Goudsward, avec la contribution de Dan Whitcomb; version française Camille Raynaud)