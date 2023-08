La secrétaire au Commerce américain en Chine pour renforcer liens commerciaux et tourisme

Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - La secrétaire américaine au Commerce est arrivée dimanche soir en Chine pour une visite de quatre jours destinée à renforcer les liens commerciaux entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, tout en soulignant que les mesures en la matière prises pour la sécurité nationale des Etats-Unis ne pouvaient être débattues. S'exprimant vendredi devant des journalistes en amont de son départ pour Pékin, Gina Raimondo a déclaré que, s'il fallait donner un "slogan" à son déplacement et sa mission, ce serait "protéger ce que nous devons, et promouvoir là où nous pouvons". "Je ne vais pas retenir mes critiques la semaine prochaine, mais j'entends être concrète", a-t-elle ajouté. Ce déplacement intervient dans un contexte de tensions entre Washington et Pékin, notamment à propos du secteur technologique, les Etats-Unis travaillant avec leurs alliés sur des mesures destinées à empêcher la Chine de se procurer des semi-conducteurs de pointe, tandis que la Chine a limité les exportations de Micron Technology, l'un des leaders du secteur. Le président américain Joe Biden s'est entretenu de ce déplacement jeudi avec Gina Raimondo, auprès de laquelle il a fait passer le message qu'un dialogue avec la Chine pouvait apaiser les tensions. Pékin souhaite un "respect mutuel, une coexistence pacifique et une coopération gagnant-gagnant", a déclaré l'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Xie Feng, qui a rencontré Gina Raimondo la semaine dernière. (Reportage David Shepardson, avec Michael Martina à Washington; version française Jean Terzian)