La secrétaire américaine au Commerce poursuit sa visite d'apaisement à Pékin

par David Shepardson PEKIN, 29 août (Reuters) - Les Etats-Unis et la Chine ont affirmé mardi leur volonté de renforcer leurs liens économiques et commerciaux, en dépit de leur rivalité géopolitique, à l'occasion de la visite de la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo à Pékin, où elle a été reçue par le Premier ministre Li Qiang. "De solides relations économiques et une coopération commerciale ne seront pas seulement bénéfiques pour nos deux pays, mais pour l'ensemble du monde", a assuré le chef du gouvernement chinois lors de cet entretien. Gina Raimondo a quant à elle indiqué que le changement climatique, l'intelligence artificielle ou la crise des opioïdes constituaient des dossiers sur lesquels les Etats-Unis souhaitaient coopérer davantage avec la Chine. Gina Raimondo est le quatrième haut responsable de l'administration de Joe Biden à se rendre en Chine depuis le début de l'année et l'incident diplomatique provoqué par le survol du territoire américain par un ballon espion chinois. Lors d'une rencontre en début de journée avec son homologue He Lifeng, la secrétaire au Commerce a souligné que les Etats-Unis ne cherchaient pas à "se découpler de la Chine". "Même si nous ne ferons jamais de compromis concernant la protection de notre sécurité nationale, je veux dire clairement que nous ne chercherons jamais à nous découpler ou à contenir l'économie chinoise", a-t-elle assuré. Fidèle du président Xi Jinping, He Lifeng a été nommé en mars dernier au poste de vice-Premier ministre chinois chargé des Affaires économiques et financières en remplacement de Liu He, économiste diplômé d'Harvard et interlocuteur apprécié des Américains. Gina Raimondo a également rencontré mardi le ministre du Tourisme Hu Hepin, les deux convenant de la tenue en Chine, au premier semestre 2024, d'un 14e sommet sino-américain sur le tourisme, cinq ans après le précédent en 2019 à Seattle. Gina Raimondo a fait de la relance du tourisme entre les deux pays l'un des objectifs prioritaires de sa visite. Si le nombre de touristes chinois aux Etats-Unis revenait à son niveau de 2019, avant la pandémie de Covid-19, l'économie américaine gagnerait 30 milliards de dollars et 50.000 emplois, a estimé la secrétaire au Commerce. Gina Raimondo prévoit de se rendre mercredi au parc de Disneyland Shanghai, une coentreprise entre le groupe Walt Disney et la société publique chinoise Shendi Group. Lundi, au premier jour de sa visite, les Etats-Unis et la Chine sont convenus de mettre en place un nouveau groupe de travail formel consacré aux questions commerciales et d'échanger des informations sur le contrôle des exportations. Pékin dénonce les mesures mises en place par Washington pour bloquer l'accès de la Chine à des semi-conducteurs sophistiqués en invoquant des questions de sécurité nationale. (version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)