La secrétaire américaine au Commerce en visite en Chine la semaine prochaine

La secrétaire américaine au Commerce en visite en Chine la semaine prochaine













Crédit photo © Reuters

par David Shepardson WASHINGTON (Reuters) - La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, va se rendre en Chine la semaine prochaine pour tenir des discussions avec des hauts représentants du gouvernement chinois en compagnie de dirigeants d'entreprises américaines, a déclaré mardi le département du Commerce. Gina Raimondo avait exprimé le mois dernier son souhait de se rendre en Chine, en dépit d'informations indiquant que le département américain du Commerce avait été victime de piratages de la part de hackers chinois. La secrétaire au Commerce "a hâte d'avoir des discussions constructives" durant son séjour à Pékin et Shanghaï qui se déroulera du 27 au 30 août, a indiqué le département dans un communiqué. Le gouvernement chinois s'est félicité la semaine dernière de la visite à venir de Gina Raimondo. Cette dernière a déclaré récemment vouloir s'entretenir avec ses homologues sur "des inquiétudes très sérieuses sur la façon dont la Chine cible les entreprises américaines de la tech" et sur le respect de la propriété intellectuelle. Cette visite fait suite à celle de la Secrétaire au Trésor américain, Janet Yallen, qui s'est rendue en Chine le mois dernier pendant quatre jours. La Chine et les Etats-Unis ont conclu un accord ce mois-ci pour doubler le nombre de vols hebdomadaires entre les deux pays, dans un rare geste de coopération entre les deux superpuissances. Gina Raimondo fait partie des dirigeants américains qui ont vu leurs emails être piratés cette année par des hackers situés en Chine, selon les conclusions de Microsoft. Plus tôt, l'ambassade chinoise à Washington a déclaré qu'identifier la source de ces cyberattaques était compliqué et a alerté contre toute accusation sans fondement. Gina Raimondo a rencontré en mai le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao dans ce qui constituait une première réunion entre les deux gouvernements, suivant des mois de tensions. (Reportage par David Shepardson; Version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)